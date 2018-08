MINORI IN WHITE 22.08.18 PORTO TURISTICO DI MAIORI IT’S X TIME

IT’S X TIME è il tema della festa danzante per eccellenza della Costa D’Amalfi 2018 in occasione della sua decima edizione.

Anche quest’anno la location sarà il porto turistico di Maiori grazie alla sinergia tra gli organizzatori e le amministrazioni comunali di Maiori e Minori, uno spazio più adeguato per le accresciute dimensioni dell’evento, in grado di garantire una maggiore fruibilità ai tanti giovani e meno giovani che scelgono di vivere la notte “in White” più attesa dell’estate garantendo sempre la sicurezza da parte delle Amministrazioni comunali.

Desideriamo richiedere agli ospiti ed ai cittadini del Comune di Maiori e dei Comuni limitrofi un sacrificio di tolleranza e di disponibilità in ordine a possibili fastidi che l’evento potrebbe determinare, specialmente riguardo alle prolungate emissioni acustiche che sono parte ineliminabile della manifestazione. Le feste giovanili, che un po’ dovunque vengono allestite attraverso le varie “notti bianche”, sono infatti imperniate su una notte intera di musica con una folta presenza di ragazzi inevitabilmente vivaci. E’ ovvio che ciò mal si concilia col riposo e col silenzio, ma è altrettanto vero che nel nostro comprensorio questo tipo di eventi è limitato ad uno (uno!) all’anno, appunto il “Minori in White”. Né può disconoscersi che anche il turismo giovanilistico merita un minimo di attenzione organizzativa, posto che in tale settore non sono molte le risorse di cui il territorio può disporre.

l’evento proporrà un dj set di tutto rispetto con D’Amato, Don Rafaelo, Falivene, e Di Costanzo dj

voice Mr. Paul , Lelejoop, Cianci e Sepe

Musica e divertimento saranno gli ingredienti principali della serata, un evento dedicato anche a quel target di turismo in età più giovanile che ogni anno sembra apprezzare tale iniziativa.

Le foto dell’edizioni precedenti