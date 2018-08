Minori, vestito da Carabiniere con una pistola giocattolo: fermato

Operazione dei Carabinieri di Amalfi coadiuvati dai colleghi di Maiori a Minori. Un uomo è stato portato in caserma dopo che era stato scoperto mentre andava in giro spacciandosi per un ufficiale dei Carabinieri: quest’ultimo portava con sé anche una pistola giocattolo. Anche la camera d’albergo dove risedeva è stata perquisita e vi sono state trovate dosi di stupefacenti. Ora è in stato di fermo.

Appena avremo maggiori informazioni vi aggiorneremo.