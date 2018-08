Minori. Turista milanese si ferisce tentando un tuffo acrobatico dalla scogliera. Ricoverato presso l’ospedale di Salerno

Un milanese di 29 anni, in vacanza a Minori, nel pomeriggio di oggi ha voluto provare a fare un tuffo acrobatico dalla scogliera tra Minori e Maiori, da un’altezza elevata, pensando di vivere un’esperienza unica da raccontare ai suo amici al ritorno dalle vacanze. Purtroppo, qualcosa non è andata come previsto e l’ingresso in acqua non è stato dei migliori. Il 26enne, infatti, ha avuto un impatto violento del torace con l’acqua. Il turista è stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castiglione per le cure e gli esame del caso. Sottoposto ad esame radiografico del torace si sono evidenziate delle lesioni polmonari che hanno reso necessario il suo trasferimento in eliambulanza presso l’Ospedale “Ruggi d’Aragona” dove è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia d’Urgenza.