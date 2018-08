Minori: il tuffo del capitano – La riflessione di Gaspare Apicella

Minori, Costiera amalfitana . La disavventua dello spericolato turista meneghino che si è seriamente infortunato per aver effettuato un tuffo dalla scogliera della “torricella” sulla strada che collega Minori a Maiori, ci ha riportato a decenni addietro.

Il ricordo corre alla nostra gioventù quando dalla spiaggia notavamo, quasi ogni mattina, la figura di un uomo che si ergeva su parapetto della rotabile su descritta e si accingeva a fare il suo tuffo spettacolare nelllo specchio d’acqua di “ngusto a l’angolo”

Tutti gli occhi dei bagmanti erano puntati ad osservare Andrea Rispoli, capitano di lun go corso, uomo di mare, che si lan ciava in un tuffo “di testa”.

Scoppiava spontaneo l’applauso.

G.A.