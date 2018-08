Minori. Soul Six in “Animasona”

Nell’ambito del “Festival Concerti d’Estate di VillaGuariglia in Tour 2018” XXI edizione, che dal1998 caratterizza l’estate animando per un mese l’incantevole scenario naturale della provincia di Salerno, il 1° Agosto 2018 fa tappa anche a Minori con un concerto del gruppo vocale e musicale SOUL SIX in “ANIMASONA”.

Animasona è il titolo del nuovo disco e del tour del gruppo vocale campano che hanno collaborato con James Senese. Attivi da 10 anni sulla scena Soul e Pop hanno percorso un interessanteTour in più di trenta tappe prestigiose quali, L’auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, l’Arsenale della Repubblica di Amalfi, il Teatro Grand Hotel Quisisana di Capri, l’apertura dei concerti di Fabio Concato e Enzo Gragnaniello fino a valicare i confini regionali.

Lo spettacolo, dalla durata di 1 ora e 45 minuti, vede 5 vocalists ed una band di tre elementi interpretare uno spettacolo vario e avvincente tra musica, pop, soul, etno-folk e jazz, spaziando tra autori come i Beatles, Domenico Modugno, i Manhattan Transfer, Renato Carosone, i Queen, Carole King, Michael Jackson.

