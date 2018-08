Minori. Si rappresenta “Commediando” con Valdobbiadene

La Costa d’Amalfi, e Minori e Conca dei Marini , incontra le dolci colline del Prosecco. Recita così la locandina pubblicitaria della rappresentazione teatrale, patrocinata dalla Prolo loco cittadina e dal Comune di Minori.

Si ripete, così, l’ormai consolidato appuntamento, parte del pacchetto di collaborazione tra il Comune di origine romana e la capitale del Prosecco, Valdobbiadene.

Deus ex machina di tutto è il prof. Maurizio Ruggiero, minorese, insegnante e domiciliato in Veneto; tra l’altro Ruggiero ha fatto conoscere ai trevigiani la cultura, le tradizioni, la gastronomia della costa amalfitana

Quest’anno si rappresenta , nell’atrio delle scuole elementari di Minori, il 20 di agosto, “Commediando” alla presenza di alcun i rappresentanti delle istituzioni di Valdobbiadene

G.A.

Questo il comunicato

“LE DOLCI COLLINE DEL PROSECCO INCONTRANO LA DIVINA COSTIERA”

Procede il Tour terre amiche arrivato alla sua ottava edizione in Costiera amalfitana . Una serata dedicata alla grande guerra e al teatro con immagini, ricordi, panorami mozzafiato delle dolci colline di Valdobbiadene e della valle del Piave nel magico scenario della Costa d’Amalfi. E poi poesie e scene indimenticabili tratte dal teatro di Eduardo per farsi qualche risata ma anche per pensare e riflettere. A scendere sulla scena saranno la compagnia Teatro Instabile da Valdobbiadene che per l’ottavo anno consecutivo, con la novità quest’anno ,che ci saranno sul palcoscenico, anche tanti amici che hanno tenuta viva la tradizione teatrale a Minori. A presenziare la serata Luciano Fregonese , Sindaco di Valdobbiadene cittadina nota in tutto il mondo per il suo prosecco, per i suoi paesaggi e la sua natura spettacolare candidati a diventare patrimonio Unesco. Uniti nel segno della cultura e della bellezza per vivere insieme la gioia delle relazioni e del confronto: questo è l’obiettivo principale che persegue la Compagnia Teatro Instabile di Valdobbiadene . A fare gli onori di casa ci saranno come sempre il Sindaco Andrea Reale e il presidente della pro loco Giuseppe Apicella che in tutti questi anni hanno sempre appoggiato l’iniziativa con grande entusiasmo, sensibilità e spirito di attiva partecipazione.

L’appuntamento è per lunedì ore 21.30 presso il teatro all’aperto delle scuole elementari di Minori. Vi aspettiamo numerosi!