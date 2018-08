Minori-shock, cade da un albero e sbatte la testa: muore Domenico Mansi

Shock a Minori. Nella giornata di ieri un uomo di 70 anni è caduto da un albero del suo giardino e ha battuto violentemente la testa a terra; ricoverato, non è riuscito a salvarsi. Si tratta di Domenico Mansi, noto in paese con il nome di “Mastro Mimì”.

Domenico, imprenditore in pensione, pare stesse raccogliendo dei frutti da un albero quando è caduto e ha sbattuto la testa. Quando sono arrivati i sanitari del 118 l’hanno trovato riverso nel sangue che aveva perso copiosamente: è stato, quindi, immediatamente trasportato al pronto soccorso di Castiglione di Ravello e qui gli è stata diagnosticata un’emorragia cerebrale. La situazione era tragica e l’uomo è morto poco dopo.

Scioccata la cittadina della Costiera Amalfitana. Ecco che tipo di messaggi si possono leggere:

“Non poteva concludere in modo migliore la sua esistenza il caro Mastro Mimì… donando i propri organi… un esempio di uomo mite e generoso che dona nuova vita a più di una persona… Ancora una volta sei riuscito ad aggiustare e rimettere in sesto qualcosa…artigiano “muratore” fino in fondo…Buon viaggio Mimì…”.