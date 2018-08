Minori. Pubblicato il bando di gara per il progetto della “Bretella”

Nell’informare la cittadinanza che il 17/07/18 scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara per l’affidamento in concessione, tramite finanzia di progetto, della cosiddetta “Bretella” con acclusi n.162 box auto pertinenziali e n.42 , posti auto pubblici a rotazione , per l’importo complessivo di 13 milioni euro

Si avvisano i cittadini che hanno già manifestato, con nota inviata al Comune, la loro intenzione ad acquistare un box auto pertinenziali e quanti altri intendono prenotare tale acquisto che, solo ad avvenuta individuazioni del soggetto aggiudicatario della gara di che trattasi, si procederà con ulteriore avviso e con specificazione della modalità di partecipazione

A raccogliere le adesioni circa l’emananda manifestazione di interesse dell’acquisto del box auto pertinenziali

Dalla Residenza Municipale 16/08/18

Il Sindaco

Andrea Reale