Una splendida serata culturale con un carismatico Domenico De Masi intervistato da Gigi Marzullo con eleganza e sapienza , ed arricchita con i puntuali link musicali di Roberto Ruocco e le belle voci di Ernesto Radano e Cristina Bozzi Canto. Musica e cultura incastonati in uno scrigno di profumi e colori fusi dalla suggestione della notte. La testimonianza di vita del Prof. De Masi ,stimolato da un Gigi Marzullo, sensibile e rispettoso del suo interlocutore , ha conquistato un pubblico attento e pronto a cogliere l’occasione per acquisire una maggiore consapevolezza del nostro mondo. Quale scenografia più bella della serata se non quella della costa d’Amalfi di notte, per uno spettacolo unico dietro al palco Ravello, Scala, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini con le montagne di Agerola! La piacevole conversazione ha fatto conoscere un De Masi , attento conoscitore e cultore della Costa d’Amalfi , ” un unicum costellato da paesi della alla stregua di tante piccole stelle del firmamento ” . Non sono mancati inoltre alcuni spunti di riflessione sulle tematiche sociali piu’ attuali ,a partire dalle odiose discriminazioni fra ricchi e poveri, fra paesi che hanno sfruttato e continuano a sfruttare il terzo mondo, con una denuncia forte e sanguigna del commercio internazionale di armi , che purtroppo ci vede attori in prima fila , con annesse e dirette conseguenze sui traffici migratori .Anche l’analisi senza remore sulla situazione politica Italiana ci ha mostrato un De Masi non meno stimolante . Infine , la strepitosa ma silenziosa maestosità di una location di primissimo livello ha evidenziato i pregi del Sentiero dei limoni , nell’ottica di un ‘ offerta ecosostenibile con una piena convergenza di idee del Prof De Masi con il Sindaco Reale , a cui si deve il completamento di una complicata e annosa storia di viabilità , che con la realizzazione di una stradina interpoderale pur rispettosa dei luoghi, ha evitato l’ abbandono delle coltivazioni e lo spopolamento del villaggio Torre di Minori. Un plauso infine a chi ha creduto nella rinascita del villaggio Torre ,con una multimediale campagna promozionale del sentiero dei limoni , divenuto in breve tempo un grande attrattore turistico internazionale ,ed in particolare agli abitanti di Minori ,coordinati da Michele Ruocco e dalla Pro Loco di Minori in collaborazione con l’Unpli.

