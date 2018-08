Minori, coppia litiga in strada: intervento dei carabinieri

Lite in strada per una coppia a Minori. Erano le 19 di questa sera, quando nel borgo costiero le incomprensioni di copppia si sono tramutate in un acceso litigio, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

I carabinieri della compagnia di Amalfi e dagli agenti della polizia municipale del comando unico di Maiori, sono dovuti intervenire per placare l’ira dell’uomo, bloccato sul lungomare.

L’uomo è stato trasferito dai militari dell’Arma presso gli uffici della stazione di Maiori, dove attualmente si trova in stato di fermo: i vigili accortosi dell’animata discussione dell’uomo della Piana del Sele con la propria compagna, hanno allertato subito il 112.