Minori Al via la rassegna teatrale estiva della Costiera Amalfitana 7 agosto presenta “Il diario di Adamo ed Eva”

Minori – Al nastro di partenza la rassegna teatrale estiva della Costiera amalfitana. Nelle suggestive e uniche location degli Scavi di Villa Romana e del Molo d’attracco, ormai ribattezzato dai fruitori del teatro estivo in “pontile delle stelle”, anche quest’anno artisti di prim’ordine in cartellone a Minori. La manifestazione fortemente voluta dall’amministrazione guidata dal Sindaco Andrea Reale anche quest’anno ha rispettato le aspettative dell’esigente pubblico costiero.

Reduce dal grande successo con “Terzo indizio” su Rete 4 sarà affidata alla bravissima e affascinante Barbara De Rossi, accompagnata da Francesco Branchetti e due attori mimi, l’apertura della rassegna di Minori, Martedì 7 Agosto. Sarà rappresentato “Il diario di Adamo ed Eva” di Mark Twain in cui l’autore, attingendo al mito della Creazione, narra come siano andate le cose tra l’uomo e la donna in chiave ironica e umoristica ma anche fiabesca e romantica e come possa essere nata l’attrazione tra i due sessi.

La mise en scene inizia con l’apparizione di Eva, che Adamo vede come una creatura bizzarra e fantasiosa; Adamo si ritrova un bel giorno a dover fare i conti con questa nuova creatura «Questo nuovo essere dai capelli lunghi… Non mi piace, non sono abituato ad avere compagnia». Nel racconto le due voci si avvicendano in modo commovente e allegro. Eva una creatura bizzarra e fantasiosa, romantica, vanitosa, chiacchierona sempre interessata a dare nomi agli animali, alle piante e al creato. Adamo è un uomo rude e facilmente irascibile, un solitario, innervosito dalla continua presenza di Eva, che lo segue incuriosita, parlando ininterrottamente. Adamo però è molto affascinato da Eva. Il loro incontro appare destinato al disastro. Poi Eva mangia la mela e comincia la caduta entrano nel mondo della morte, dei figli, del lavoro, della conoscenza; arrivano i figli Caino e poi Abele, esseri che Adamo per molto tempo non riconosce come umani, ma crede siano una nuova specie di animali. I due diari si susseguono fino a che i due nonostante le diversità, si rendono conto che si amano.

E’ l’incontro tra l’uomo e la donna, in questo giardino dell’Eden con tutti gli aspetti e le caratteristiche dell’uomo e la donna moderni, mirabilmente tratteggiati dalla grandezza della penna di Mark Twain.

I successivi appuntamenti proposti quest’anno dal direttore artistico e curatore della rassegna, Christian Merli, sono il 13 Agosto con la meravigliosa interprete Monica Guerritore in “L’amore io canto”. Uno spettacolo in prima assoluta. La Guerritore ha scelto Minori, la città del gusto, per il debutto di questa sua nuova avventura teatrale destinata ad una lunga tournée nei teatri di tutt’Italia.

Sabato 18 Agosto sarà la volta dell’esilarante Rocco Papaleo con il suo spettacolo di musica e parole. Chiuderà il cartellone il concerto del Maestro Peppe Barra, eccellenza di assoluta grandezza e vanto artistico della Regione Campania, il 31 Agosto.

L’organizzazione ha previsto posti a sedere numerati. Per info e prenotazioni:

– Pro Loco di Minori 089877087

– Gusta Minori Corporation 0898541609