Minorenne rumeno ruba un trolley ad un viaggiatore sul treno della Circumvesuviana diretto a Sorrento

Ieri pomeriggio, sul treno proveniente da Piazza Nolana e diretto a Sorrento, un minorenne rumeno, approfittando di un momento di distrazione di un viaggiatore, ha rubato il suo trolley passandolo poi ad un complice presente sulla banchina che è immediatamente fuggito facendo perdere le proprie tracce. Una pattuglia della polizia ferroviaria, allertata da un viaggiatore che aveva riconosciuto il giovane ladro, è riuscito a fermarlo ai tornelli di ingresso della stazione Garibaldi della Circumvesuviana a Napoli. Il giovane rumeno, pregiudicato, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso ed affidato alla madre.