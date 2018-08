Militari e forze dell’ordine a bordo dei mezzi EAV. Il consigliere dei Verdi Borrelli chiede di rivedere l’accordo

Purtroppo sono sempre di più le notizie su atti di vandalismo, furti e raid di baby gang all’interno dei treni dell’Eav. Episodi che mettono a repentaglio l’incolumità dei viaggiatori e del personale di bordo. L’accordo che garantisce un numero minimo di militari e forze dell’ordine a bordo dei mezzi dell’Eav sembra, a questo punto, insufficiente. Il consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, quindi, ha proposto di rivedere l’accordo. Ecco il post che ha pubblicato sul suo profilo Facebook: “A distanza di due anni e mezzo il progetto che avrebbe dovuto garantire maggiore sicurezza sui mezzi pubblici gestiti dall’Eav non ha dato i frutti sperati ed è giunto il momento di rivederlo per non trasformare una buona idea in un inaccettabile privilegio tipico delle caste. L’accordo siglato agli inizi del 2016 tra Eav e rappresentanti di Esercito e forze dell’ordine non ha ottenuto i risultati sperati. “Quell’accordo, che garantiva il trasporto gratuito a militari ed esponenti delle forze dell’ordine perché la loro presenza avrebbe potuto essere un deterrente per malintenzionati di ogni genere, nei fatti è fallito visto che non c’è stato neanche un intervento fino a oggi anche perché è stato rimosso l’obbligo di viaggiare in divisa. La presenza di persone in divisa avrebbe sicuramente avuto un effetto deterrente che non c’è se non si sa che tra i viaggiatori ci sono rappresentanti delle forze dell’ordine o dell’esercito. Ho chiesto al presidente della Commissione trasporti di convocare il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio e i rappresentanti di Esercito e forze dell’ordine per rivedere i termini dell’accordo che, così come è strutturato, con la possibilità di viaggiare gratis anche quando si è in borghese, ha dimostrato di essere un accordo che fa solo perdere soldi all’Eav”. Ci auguriamo che si possa, alla fine, raggiungere un accordo che possa garantire la sicurezza dei tanti pendolari che ogni giorno viaggiano sui mezzi dell’Eav e che hanno il diritto di essere tutelati e protetti.