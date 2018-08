Milik dopo la vittoria del Napoli si concede una giornata a Ravello ANTEPRIMA

Ieri ha segnato il primo gol nella prima importante vittoria (2-1) del 2018-19 del Napoli contro la Lazio. Oggi, approfittando della giornata di riposo concessa da Mister Ancelotti, si è recato a Ravello, in Costiera Amalfitana, per rilassarsi e godersi meritatamente la vittoria. Stiamo parlando dell’attaccante polacco classe 1994 Arkadiusz Milik, uno dei protagonisti del buon esordio stagionale del Napoli all’Olimpico di Roma. Lo ha ‘beccato’ il tassista di Ravello Giovanni Fortunato, tifoso del Napoli da sempre, che ci ha mandato questo ‘selfie’ insieme al centravanti. Grazie a Giovanni e complimenti a Milik per l’ottima prestazione di ieri sera! I tifosi azzurri si augurano che questa sia davvero la ‘stagione giusta’ per lui, visto che le ultime due sono state rovinate da altrettanti gravi infortuni. L’inizio non poteva essere migliore.