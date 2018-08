Quest’anno il panettone diventa il dolce di Ferragosto. Ecco come il dolce-simbolo della ricorrenza natalizia, accompagnerà il 15 agosto e la Festa dell’Assunta, in abbinamento a gelati e granite, e con canditi agli agrumi, ai pomodorini confit o il sempre più presente zenzero. Da Milano a Positano sono curiose le proposte di rinomati pasticcieri. Gli esperti indicano poi un accompagnamento con bollicine rosé, che sembrano essere ritornate in voga.

Milano, città per eccellenza per il panettone, promuove una festa di Ferragosto resa più gustosa dai panettoncini a lievitazione naturale del maestro pasticcere siciliano Nicola Fiasconaro. Il Comune meneghino ha scelto infatti un’azienda dolciaria di Castelbuono, nel palermitano, per proporre una specialità che portano in tavola sapori siculi per coloro che resteranno in città.

L’azienda rivela di aver sfornato un carico di piccoli dolci e sontuosi panettoni da far arrivare all’Assessorato “Politiche Sociali, Salute e Diritti” affinché vengano distribuiti con un occhio di riguardo per le persone più bisognose. Il 15 agosto sarà quindi un importante occasione per presentare in anteprima la fragranza del nuovo panettone agli Agrumi di Sicilia, pensato per il prossimo Natale.

“Proprio a Milano – ricorda il pastry chef Nicola Fiasconaro – imparai a conoscere il panettone. Me ne innamorai e provai a farlo studiando le tecniche di lavorazione e le regole di lievitazione. Poi, tornato in Sicilia, ho sempre cercato di interpretarlo senza snaturare la ricetta originaria. Il mio nuovo panettone ne è un esempio lampante: canditi di agrumi e zafferano della nostra terra un prodotto così orgogliosamente siciliano nel pieno rispetto della sua matrice milanese”.

La pasticceria di Enrico e Giulia Mazzari a Padova, propone invece un panettone con impasto classico, impreziosito da arancia, albicocca e zenzero accompagnato dal gelato, gusto allo zenzero con profumo d’arancia. Storo invece dal 20 settembre inaugurerà in Trentino il panettone alla farina di mais nostrano, italiano al 100%, che in Molise ha un confratello battezzato «Pannocchio». Dalle regioni del Nord Est a Positano, il panettone è protagonista anche nelle proposte dello chef pasticcere Pietro Macellaro, che nell’evento “Stelle e dolcezze”, ha proposto una preparazione a tre lievitazioni con limone della Costiera Amalfitana e origano selvatico del Monte Cervati.

Giampiero Comolli dell’Ovse-Ceves (Centro Studi Accademici Ricerca e Osservatorio Economico) raccomanda un Ferragosto con un brindisi “sicuramente d’estate i vini secchi, i pas dosé (senza zuccheri aggiunti, ndr) vanno benissimo. Ma la novità 2018 è la moda delle bollicine rosé. In Italia finora non erano così amate, mentre i dati di consumo, dal Sangiovese al Negroamaro, dal Nebbiolo al Prosecco, mostrano ora una marcia in più. Grande attenzione poi per il Lambrusco Metodo Classico Rosato, anche questa una novità. Le uve di Sorbara e Castelvetro si prestano benissimo a essere vinificate in rosato e sono l’abbinamento ideale col panettone alle gocce di cioccolato”.