Michelle Rodriguez, l’attrice di Fast And Furious a Capri!

Michelle Rodriguez è un’attrice statunitense, nata a San Antonio nel luglio del 1978. Ha assunto una certa notorietà grazie ai ruoli nei film di “Fast And Furious”, “Resident Evil”, “SWAT – Squadra Speciale Anti Crimine” ed Avatar e per aver interpretato “Ana Lucia Cortez” nella famosissima e storica serie televisiva “Lost”. Il suo passato non è stato sempre roseo: è stata espulsa da ben 6 scuole diverse ma all’età di 17 anni riesce ad ottenere il diploma. Inizialmente si dedica ad una serie di pellicole cinematografiche senza successo, prima di arrivare a partecipare a delle produzioni importanti, come quelle sopracitate.

L’attrice è stata immortalata nel noto locale di Capri di proprietà della famiglia Lembo dove mostra un famoso tamburello, tipico della tradizione napoletana. Nel 2010, inoltre, è stata ospite del 60° Festival di Sanremo dove ha raccontato l’esperienza avuta nell’arco della produzione del film “Avatar”, film dagli incassi record del noto regista James Cameron e prodotto da “20th Century Fox”.