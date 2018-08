Meteo oggi ancora bel tempo , in serata nuvole o piogge . Sta diventando un refreain, sole la mattina e il pomeriggio poi Nubi sparse con aumento della nuvolosità nel pomeriggio, fino a deboli piogge serali .. Parliamo delle nostre Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina . Ma Così in provincia di Salerno e Napoli e in Campania