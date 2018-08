Cominciamo a parlare subito delle temperature che nell’arco delle prossime ore subiranno un brusco calo. Nelle prossime ore, il freddo proveniente dal Nord Europa, arriverà a colpire un po’ tutta la nostra Penisola e da questo conseguirà un sensibile calo delle temperature anche di ben 8-12 gradi. Inoltre faranno il loro ingresso in Italia dei venti particolarmente forti che andranno a colpire un po’ dovunque già a partire dalla giornata di Sabato ma che saranno persistenti, invece, soprattutto in quella di Domenica. I mari risulteranno essere mossi ed agitati. Andiamo, dunque, a vedere l’andamento climatico giorno per giorno, per questo fine settimana, a partire da oggi, dove il clima dovrebbe mantenersi abbastanza stabile con probabili piovaschi diffusi, ma nulla di davvero consistente in serata.

VENERDì

L’instabilità farà da padrona all’estremo Sud, soprattutto tra Sicilia, Calabria e bassa Sardegna, mentre sulle nostre zone il clima dovrebbe mantenersi tra il parzialmente nuvoloso ed il totalmente nuvoloso. Il caldo cercherà di resistere ancora, ma ci riuscirà soltanto per poco tempo.

SABATO

Nella giornata di Sabato, invece, ci sarà la svolta vera e propria dove saranno presenti temporali fortissimi soprattutto al Nord, concentrati in particolare tra Liguria, Versilia, Lombardia e Triveneto. Qualche temporale anche sull’Emilia Romagna, sulla Toscana e lungo l’appennino fino all’estremo Sud. In Campania, e sulle nostre zone, dovrebbe piovere soltanto di mattina, tralasciando il pomeriggio e la sera.

DOMENICA

L’aria fredda giungerà in Italia e si imporrà in modo prepotente. All’inizio saranno colpite la zona Nordovest e Nordest. Poi il freddo scenderà al Sud, Sardegna a parte. Le precipitazioni colpiranno soprattutto il versante adriatico ma anche la nostra fascia tirrenica verrà colpita da precipitazioni, anche intense, soprattutto nel corso della mattinata e della sera. Nel pomeriggio ci sarà la presenza soltanto di nubi e velature sparse.