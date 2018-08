Meta: Trasporto pubblico interno, al via il bando

Meta: Il Comune ripropone il servizio di Trasporto Pubblico Locale e lancia, attraverso la Centrale Unica di Committenza, il bando per affidare il servizio per i prossimi tre anni. L’importo totale a base di gara è di 28.500 euro, vale a dire 9.500 per ciascuna delle tre annualità. In ogni caso il fatturato dell’ultimo esercizio non può essere inferiore ad un terzo del valore globale dell’appalto. Le aziende partecipanti dovranno fornire anche due idonee referenze bancarie rilasciate da istituto bancario o intermediario autorizzatoattestanti la solidità economica e finanziaria dell’impresa in relazione agli impegni da assumere, che lo stesso intrattiene rapporti economici stabili con l’impresa, e che la medesima opera con puntualità e correttezza.