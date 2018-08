Meta Sorrento sullo scandalo di Villa Giuseppina intervento del M5S. Uno scandalo di proporzioni nazionale quello che potrebbe rivelarsi gli tra la speculazione di Villa Giuseppina Come già è stato riportato dalla stampa e di cui ha parlato anche positanonews questa struttura storica forse una delle più belle della Campania potrebbe essere oggetto di una speculazione nell’indifferenza delle istituzioni e dire che Questa è stupenda architettura doveva essere la location per il museo del mare invece sembra che si voglia realizzare l’ennesima struttura ricettiva per fini speculativi dopo le varie e interrogazioni da parte della stampa ma anche da parte del cittadino comune finalmente intervieneinterviene una forza politica con decisione e Movimento 5 Stelle ha deciso di fare accesso agli atti e quindi di mettere luce su questa vicenda sconcertante sulla sulla sulla quale bisogna bisogn capire anche se non ci siano altri retroscena Ovviamente se è tutto in regola sotto la luce del sole questo verrà reso noto quando finalmente gli atti verranno Resi pubblici con l’accesso richiesto dal Movimento 5 Stelle della Regione Campania