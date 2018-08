Pietre sulla passeggiata Meta-Alimuri. Il celebre percorso di Meta di Sorrento che ogni anno attira tantissimi visitatori per la sua bellezza è stato poco fa interessato dalla caduta di diverse pietre. Fortunatamente la Polizia Municipale è intervenuta in modo celere: alcune vigilesse si sono recate in loco per constatare la pericolosità della situazione e ovviamente salvaguardare l’incolumità dei passanti. Il posto, da quello che abbiamo potuto constatare in questi giorni, è costantemente sotto controllo: eccezionale il lavoro degli agenti, la maggior parte vigilesse, scrupolosi e veloci nell’intervenire. Solo qualche giorno fa il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, aveva annunciato il potenziamento dei controlli sulla passeggiata Meta-Alimuri anche durante le ore notturne. Scongiurati, inoltre, i problemi legati ai rifiuti.