Meta di Sorrento, è morta Rosa Porzio. Fu investita all’uscita di casa il 3 giugno scorso. Doveva recarsi in chiesa quando un anziano la prese in pieno. Da allora il suo calvario. Questa notte Rosa è andata in cielo. I funerali si terranno dopo che il magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata ( Napoli ) stabilirà se il decesso è conseguenza dell’incidente. Siamo vicini ai figli Maurizio e Peppe Mansi, grafici ma sopratutto amici di Positanonews, e alla famiglia intera. Un abbraccio da parte di tutti noi.