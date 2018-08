Meta Sorrento incidente nella notte , tre feriti

Ancora un incidente nella notte a Meta di Sorrento. Ancora nei pressi del “Mamà” , estremamente pericoloso come punto. Ma è tutto il tratto che va dalla fine della Penisola Sorrentina a Seiano di Vico Equense ad essere pericolosissimo.

Lo scontro è avvenuto tra due moto e un’auto sulla Statale 145. Dai resoconti una motocicletta che veniva da Sorrento, nel superare un’auto, si sarebbe scontrato con una motocicletta che veniva da Castellammare di Stabia e poi sbattendo contro un’auto Alfa 147 semidistrutta dallo scontro.

Sulla via del ritorno un’ora di traffico a causa dell’incidente, in attesa dei rilievi. Sembrava grave il centurione proveniente da Sorrento, gli altri due sono poi stati soccorsi dal 118

I feriti sono stati assicurati sulle barelle per il trasporto in codice rosso in ospedale a Vico Equense. Il più grave è stato trasportato a Napoli.