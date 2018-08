Meta: Il Sindaco Tito “24 comuni in costiera riceveranno il finanziamento per la pulizia dei fondali”

Il sindaco e consigliere metropolitano Giuseppe Tito esulta e annuncia: «Ben 24 Comuni della fascia costiera delle Città Metropolitana riceveranno un finanziamento per la pulizia dei fondali»

5150 del 9 agosto 2018, pubblicata sul sito internet della Città Metropolitana di Napoli, è stato approvato il verbale della commissione preposta in merito al bando di finanziamento per ottenere sovvenzioni per la pulizia dei fondali marini della fascia costiera dell’area dell’ex provincia di Napoli. Con tale atto si è provveduto a finanziare ben 24 Comuni per un importo di contributo pari a 10.000 Euro ciascuno . « In qualità di consigliere della Città Metropolitana di Napoli, delegato alla sicurezza delle coste e risorsa mare, ho voluto fortemente questa iniziativa.