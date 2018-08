Meta. Riparte alla grande la scuola calcio dell’U.S. Meta

Meta. “Allenare secondo i veri valori dello sport per una sana crescita umana e sportiva”: è questo il motto della scuola calcio dell’Unione Sportiva Meta. Riparte alla grande con l’anno federativo 2018-2019. Di seguito tutti i corsi organizzati per tutte le fasce d’età.

L’Unione Sportiva Meta, associazione dilettantistica, prende vita nel 2004 quando in riva al mare sul versante Alimuri durante un torneo di Playstation2 che per l’ennesima volta riscontrava un enorme successo tra i giovani, organizzato da Giuseppe Manzi (futuro Presidente) e Francesco Starita (futuro Vice presidente), prendeva corpo l’idea di creare un’Associazione che avesse la finalità di organizzare tornei e manifestazioni e di riportare non solo sugli schermi il calcio a Meta. Così nacque l’idea della Polisportiva che come primo obbiettivo ebbe l’idea di costituire una squadra di calcio formata prevalentemente da calciatori nati calcisticamente a Meta. Grazie all’aiuto di un gruppo di persone accomunate dall’unico interesse per lo sport nella sua forma più sana ed educativa, si mise in moto così quel piccolo grande sogno che cercò e tuttora cerca in ogni occasione il coinvolgimento l’intero paese. Immediatamente presi dall’entusiasmo il 18 settembre 2004 nasce l’Unione Sportiva Meta procedendo in brevissimo tempo, ad allestire una squadra di calcio che nella stagione agonistica 2004-05 partecipa, con lusinghieri risultati, al campionato provinciale di Terza Categoria ottenendo un onorevole terzo posto finale e con la conquista dell’ambita Coppa Disciplina, vero vanto per i nostri sforzi e che ci diede la nostra prima promozione in Seconda Categoria oltre a dare una significativa ed educativa impronta sportiva alla Città di Meta.

ISTRUTTORI:

CASTELLANO Giuseppe

ALLENATORE DI BASE UEFA 8

DE GREGORIO Carlo

ALLENATORE DI BASE UEFA B

LONGOBARDI Antonio

ALLENATORE DI BASE UEFA B

PARLATO Luigi

ALLENATORE DI BASE UEFA 8

RAIMO Vincenzo

ALLENATORE DI BASE UEFA B

RUSSO Claudio

ALLENATORE DI BASE UEFA B

TESTA Eugenio

TECNICO CONI DI GINNASTICA POSTURALE IN AMBITO SPORTIVO/FISIOTERAPISTA

PREPARATORI PORTIERI:

FIORETTI Antonio

ISTRUTTORE SCUOLA CALCIO

COLLABORATORI:

DE GENNARO Pietro

BUONOCORE Luigi

IOVINE Raffaele

MASTELLONE Fabio

LAURO Michele

DIRIGENTE RESPONSABILE:

MANZI Marco

IN COLLABORAZIONE:

MARONI PONTI Giulio

CATEGORIE:

2012/13/14 PICCOLI AMICI/BABY

2010/2011 PRIMI CALCI

2008/2009 PULCINI

2007/2006 ESORDIENTI

2005 MINIGIOVANISSIMI

(Corsi aperti per Ragazzi e Ragazze)

Corsi di Ginnastica Posturale in ambito sportivo

con il Dott. TESTA Eugenio

Nell’attesa dei lavori del nuovo manto in erba sintetica sul campo Comunale “I. Porzio” (case popolari), I corsi inizieranno presso le strutture “Covent Garden” e “Campo Mediterraneo” il giorno 3 Settembre 2018.

Open Day – Campo Covent Garden (Meta)

Categoria 2007 – Domenica 26 ore 18.00

Categoria 2006 – Domenica 26 ore 19.00

Categoria 2010/11 – Sabato 1° Settembre ore 17.00

Categoria 2009 – Sabato 1° Settembre ore 18.00

Open Day – Campo Mediterraneo con sala al coperto

Categoria 2005 – Martedì 28/8 ore 17.30

Categoria 2012/13/14 – Martedì 4/9 ore 16.30

Categoria 2003 – Lunedì 27/3 ore 17.30