Meta licenze NCC in 245 le domande, ecco gli ammessi. Intanto a Sorrento è guerra. Nella Città del Tasso scontro fra titoli falsi e riscontri con esclusioni a gara già fatta. A Meta si son spulciate le 245 domande per ammetterne 220 agli esami e orali per poter ottenere una delle 17 licenze messe a bando dall’amministrazione Tito.

Ecco gli ammessi , come riportati sull’albo pretorio del Comune, intanto fra Massa Lubrense e Vico Equense aumentano a dismisura gli NCC

Terrecuso Pasquale Terrecuso Mario Schettino Giovanni Ruggiero Gianpaolo Beck Antonino Ruggiero Antonio Castellano Luca Esposito Antonino Russo Antonino Venanzio Lorenzo Russo Francesco Mastellone Giuseppe Russo Giovanni Marciano Michele Magliulo Luciano Guidone Giovanni Russo Agnello Verde Giuseppe Gargiulo Ciro Occulto Gabriele Esposito Vincenzo De Simone Antonino Iaccarino Francesco Iaccarino Danilo Astarita Antonio C.

Palomba Massimiliano Gargiulo Massimo Longo Odilia De Martino Alessandro Buontempo Michele Ciampa Maria Iaccarino Gianluca Esposito Raffaele Persico Nino Mendozza Flavia Cioffi Gianpiero Giordano Raffaele Schiano Franco Guida Giovanni Guida Pierpaolo La Mura Nicoletta La Mura Salvatore Ciaramella Vincenzo Ercolano Michele Ruggiero Luigi Russo Giulio Cioffi Antonio Parmentola Espedito D’Anna Vincenzo Crispo Giovanni Laperuta Claudia Salamone Gennaro Criscuolo Rino Golisano Giiuseppe Golisano Francesco Malafronte Giovanni Esposito Pasquale Capitanio Giuseppe De Rosa Carlo Bellantonio Paolo Cuomo Maria Iaccarino Giuseppe Esposito Carmine De Toro Giuseppe Russo Francesca Ruocco Giuseppe Pollio Julia Martina Ercolano Domenico Rinaldi Mauro Squillante Mario Savarese Gianluca Barbato Francesco Castaldo Giovanni Ferrara Marcello Marigliano Raffaele Iaccarino Antonio Ammendola Michele Iaccarino Luigi Ciaramella Luigi Caso Anita Bruno Maurizio Cafiero Pasquale Maresca Giorgio Bianchi Stefania Esposito Salvatore Carotenuto Bartolomeo Espinosa Salvatore Guarracino Agnese Trapani Orsola Zanga Massimiliano Terminiello Giuseppe Cafiero Giovanna Sorrentino Sergio Savarese Vincenzo Scala Antonio Fusco Giovanni Muto Emanuele Esposito Giuseppe Esposito Christian Aiello Fortunata Gargiulo Francesco Bianchi Eliana Esposito Augusto Busanca Emanuele Rispoli Carmine Ingenito Francesco Vanacore Antonino Vanacore Francesco D’Auria Alfonso Tangorra Paolo Coscia Carlo Calone Vitale Weerasinghe Isuru Maresca Aniello Marigliano Emilio Iaccarino Domenico Casa Carlo Giordano Luigi Accardo Giovanni Mase Antonino Criscuolo Antonio Troiano Giuseppe D’Oriano Cesare Celentano Raffaele Apuzzo Antonio Pollio Antonino Trapani Gaetano Pollio Agostino Scognamiglio Fabio Aiello Giuseppe Cuomo Massimo Di Leva Eugenio Gagliano Emilio Ercolano Antonino Cappiello Antonio Mastromano Danilo De Gennaro Salvatore Palomba Cinzia D’Aquino Sabato Anzalone Angelantonio Molisso Pasquale Miccio Luigi Peluso Vincenzo Esposito Claudio Crotti Simone Di Capua Francesco D’Amora Angela Fiorentino Alessandro Stinca Arcangelo Alessi Marco Esposito Lucio Ruggiero Francesco Mastellone Anna D’Angelo Gianluca Grimaldi Angela Taiano Michele Taiano Giuseppe Insigne Salvatore Alfano Giuseppe Casola Giuseppe Di Simone Raffaele Maresca Biagio Buonocore Frank Di Lorenzo Giuseppe Fiumara Gennaro Cesarano Francesco Esposito Gennaro Prisco Stefania Prisco Marilara Di Ruocco Marco Paolillo Nicola Veniero Pasquale D’Esposito Francesco Gambardella Nicola Borriello Stanislao Marchese Carlo Maresca Arturo De Martino Alfonso Mura Carmine Somma Aniello Brancati Ferdinando Cafiero Silvana Di Sarno Luca Arpino Stefano Esposito Ciro De Martino Nunzio Frezza Lorena Rispoli Laura Panico Mariano Mantellini Vito Mantellini Verdiana Esposito Luigi Maresca Antonio Di Ruocco Antonino Perrusio Fabio Gargiulo Massimiliano Iafrate Vittorio Iafrate Stefano Covone Antonella Donzetti Umberto Assante Antonio Visiello Natale Guerriero Roberto Battistini Paolo D’Esposito Gianluca Schettino Raffaele Gargiulo Paola Ercolano Angelo Guida Nicola Avitabile Enrico Zona Roberto Manzi Francesco De Angelis Agostino Aversa Giuseppe Aversa Francesco Saverio Calemma Alessandro Esposito Gennaro Manzi Enrico Mitra Emanuela Onorato Francesco Mainente Ciro ESCLUSI

Mainente Ciro De Martino Rosario Zacchia Alberto Verde Aniello Pollio Rocco Marciano Paola Guerriero Giulio Chianese Vincenz Ruocco Claudio Cacace Mariarosaria Gherara Hakim Ruggiero Raffaele De Gennaro Nicola Collina Salvatore De Luise Giovanna Zuddas Luciano De Gennaro Alberico De Gennaro Ivana Di Maio Agnello Precenzano Giovanni Cinque Marialuisa