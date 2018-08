Meta: 3 settembre la via d’accesso alla Marina di Meta zona Marinella sarà chiuso al traffico dalle 19:00 alle 21:00 per passaggio della processione

IN SEGUITO A RICHIESTA DA PARTE DELLA PARROCCHIA DI S.MARIA DEL LAURO, SUCCESSIVA ALLA DIVULGAZIONE DEL NS EVENTO, SI COMUNICA CHE LA VIA D’ACCESSO ALLA MARINA DI META – ZONA MARINELLA E LARGO ANTISTANTE LA PASSEGGIATA, SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO NELLA FASCIA ORARIA 19-21 PER PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE CHE DALLA BASILICA DI META PERCORRERA’ LA VIA DEL MARE SINO A CELEBRAZIONE EUCARISTICA ORE 20,00 NELLA PIAZZA ANTISTANTE IL MOLO.

PERTANTO,

SI INVITANO I COLLEGHI DELLA STAMPA INTERESSATI A GIUNGERE PER TEMPO ALL’EVENTO A PROSEGUIRE VERSO L’AREA MARINA SENZA AUTOMOBILE – CAUSA INAGIBILITÀ’ TEMPORANEA DEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL LIDO, ED A SERVIRSI DELL’ASCENSORE DEL MARE POSTA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL LUOGO DELL’EVENTO.