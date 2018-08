Ieri proprio sono stato al Music On The Rocks a Positano. Ho scelto “Mercolady” per andarci, giorno infrasettimanale, ma allo stesso tempo non da meno rispetto agli altri giorni più risonanti come quelli a ridosso del week end, giusto per fare un esempio. Ci mancavo da oltre un anno ma nulla è cambiato: l’atmosfera, l’accoglienza e la sicurezza messe in atto dal Music sono a dir poco impeccabili. Perfino a stretto contatto con le altre persone, a dir poco numerose, si riesce a stare bene ed in tranquillità. L’impianto di raffreddamento funziona alla perfezione, i cocktail sono squisiti; quindi sinceri complimenti alla squadra dei barman che non si risparmia lavorando sodo fino all’ultima goccia da versare fino all’ultimo cocktail. La security, capitanata da Raffaele Vanacore, funziona alla grande. Chiunque si comporti male o che abbia avuto dei precedenti per rissa o per aver scatenato qualsiasi altro tipo di casino, nel locale non ci rimetterà più piede, misura di sicurezza alquanto severa ma giusta. Tra l’altro, tantissime belle donne e begli uomini, giusto per non far rimanere insoddisfatti nessuno dei due sessi. La location è fantastica, e sarebbe anche superfluo ripeterlo sempre, ma è completamente immersa nella roccia che scende a picco sul mare positanese. Dunque, divertimento sano a rischio 0, in cui le famiglie possono rimanere tranquille nel mandare i propri figli a ballare. Sicurezza, calorosità ed eccellenza, i tre termini più appropriati per descrivere il Music On The Rocks. Non mi resta che dirvi: seguite la diretta per godervi lo spettacolo!