MERCATO: NAPOLI-PARMA, SI TRATTA PER INGLESE E GRASSI

14/08/2018 – Dopo Sepe e Ciciretti, il Napoli prosegue la sua partnership con il Parma. I ducali, disperatamente alla ricerca di un centravanti in queste convulse ore di fine mercato, hanno chiesto Roberto Inglese in prestito. L’ex attaccante del Chievo, che piaceva a Udinese e Sampdoria, pare destinato al Parma, che proverà a ottenere un prestito con diritto di riscatto ed eventuale controriscatto, mentre gli azzurri puntano a un prestito secco, per quanto oneroso. Andrà alla corte di Roberto D’Aversa anche Alberto Grassi, che dunque non tornerà alla Spal: prestito oneroso da due milioni di euro.

Ora, il mercato del Napoli potrebbe riaprirsi anche in attacco, per accogliere il famoso acquisto dell’ultim’ora che i tifosi sognano da inizio estate. I margini però sembrano minimi, per questioni economiche e non solo. I titolari infatti sono definiti, quindi puntare su un big non sarebbe logico, anche ovviamente per motivi di costo. Così i nomi di Balotelli e Belotti sembrano difficilmente raggiungibili, così come quello di Rodrigo. L’esterno d’attacco brasiliano naturalizzato spagnolo, in forza al Valencia, piace a tutte le grandi della Liga e ha una clausola rescissoria da 120 milioni: cifra ovviamente inavvicinabile, ma che il Napoli potrebbe tentare di aggirare chiedendo il giocatore in prestito.

telecaprisport