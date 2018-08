Mercato: Napoli, assalto finale per Ochoa

14/08/2018 – Il dilemma più grande del calciomercato estivo del Napoli resterà quello legato al portiere. L’arrivo di Meret e Karnezis, l’addio di Reina e la ricerca continua di un altro estremo difensore dopo l’infortunio del giovane ex Udinese. Tra il messicano Ochoa e le altre soluzioni, ancora, a poche ore dal termine della sessione estiva di mercato, la squadra partenopea non ha ancora chiuso la porta. Le incertezze che circolano sul valore del portiere greco, l’assenza forzata di Meret almeno per le prime giornate, stanno spingendo il Napoli a forzare per un portiere con Ochoa dello Standard Liegi sempre in cima alla lista.

Che il preferito da tutto l’ambiente azzurro sia il messicano Ochoa non c’è alcun dubbio. Aurelio De Laurentiis ha più volte mostrato il proprio gradimento verso l’estremo difensore della squadra belga ma il problema lo sta creando proprio lo Standard Liegi che non vuole sapere di lasciarlo andare in prestito. 3 milioni la richiesta per lasciarlo partire o, al massimo, la formula del prestito con l’obbligo del riscatto. Giuntoli proverà a chiudere. Dovrà farlo entro venerdì.

Sono circolate nelle scorse ore anche i nomi di Tatarusanu, ex Fiorentina ora in forza al Nantes, e Ospina, ma il tempo è davvero poco per imbastire una trattativa che possa accontentare entrambe le parti e per questo motivo sono davvero basse le possibilità di chiudere per uno di questi. Soprattutto per l’ex viola, per il quale i francesi fanno muro e desiderano puntare forte nella prossima stagione. Ochoa rimane quindi in pole position, viste anche le complicazioni dettate dal tempo e dalla resistenza delle squadre proprietarie del cartellino dei due portieri prima citati.

Itasportpress