I Memorial dedicato al dott. Michele Siani

Vietri sul Mare rende omaggio alla memoria del dott. Michele Siani con il “I Memorial” dedicato al medico vietrese specialista in otorinolaringoiatria.

L’appuntamento, con il claim “Il problema si può risolvere, forse è già risolto”, si terrà martedì 21 agosto p.v. nella suggestiva villa comunale di Vietri sul Mare.

Una serata per ricordarlo, nata dall’iniziativa di familiari ed amici, firmata dalla direzione artistica di Alessandro Ferrentino e resa possibile dalla stretta collaborazione della Pro Loco di Vietri sul Mare e dal patrocinio del Comune di Vietri sul Mare, tutta all’insegna delle sue passioni: il teatro, la musica e il mare.

Ad aprire l’appuntamento, infatti, sarà, alle ore 20.00, l’intitolazione al “medico dei bambini” dell’Anfiteatro della villa comunale, con la sua suggestiva architettura a picco sul mare, location ideale per rappresentazioni e spettacoli teatrali, mediante l’apposizione all’interno della struttura di una targa in ceramica realizzata dall’artista locale Klaus.

Protagonista dell’appuntamento sarà, poi, la musica. A calcare le scese dell’anfiteatro della villa comunale, a partire dalle ore 21.00, saranno tutti musicisti e artisti vietresi capitanati dalla “Shahar Band”, il gruppo musicale con il quale il dott. Siani suonava.

A seguire si esibiranno i “Made in Swing”, “Christian Brucale feat Gabriele Stotuti”, “Gabriele Manzo”, “Cogliani & C.”, “Matteo Masullo”, “I Musicastoria” e i “Saranno Vietresi”.

A scandire la serata saranno contributi video e testimonianze dal vivo di amici e colleghi che ricorderanno l’uomo e il medico. Non mancherà, infine, la partecipazione allevento dei ceramisti vietresi.

“Con questo Memorial — hanno spiegato gli organizzatori Matteo Striamo, Brigida Siani, figlia del dott. Siani, Sergio del Giudice e Cosmo Di Mauro — Vietri vuole ricordare il dott. Michele Siani che tanto ha dato a tutti i vietresi. È una iniziativa che nasce dai cittadini per ricordare Michele e che, fin da subito, ha registrato il placet dei familiari e l’appoggio delle istituzioni. A dimostrazione della riconoscenza che il nostro paese nutre verso luomo e il medico vi è il fatto che tanti artisti e musicisti, tutti vietresi, abbiano voluto fortemente esibirsi in suo ricordo sul palcoscenico dell’anfiteatro della villa comunale, che, dal 21 agosto prossimo, porterà il suo nome”.

“L’auspicio — hanno continuato gli organizzatori — è che sia solo la prima di una lunga serie di edizioni del Memorial dott. Mchele Siani, che, ogni anno, attraverso la musica e il teatro, possa ricordare la grande abnegazione al lavoro e il grande amore per la terra di origine e per i suoi concittadini che il dottore ha sempre concretamente dimostrato. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo si realizzi”.

Antonio Di Giovanni