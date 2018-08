Melissa, la ragazza di Parma vittima di un incidente, e la sua famiglia ringraziano i medici di Sorrento e del Cardarelli

Sabato scorso (come avevamo già riportato in un nostro articolo) Melissa, una studentessa 19enne di Parma è rimasta gravemente ferita in seguito ad un incidente stradale col motorino avvenuto ai Colli di S. Pietro. La ragazza è giunta all’ospedale di Sorrento in stato di shock per una emorragia interna. I medici del nosocomio sorrentino hanno immediatamente trasportato Melissa in sala operatoria per sottoporla ad un delicato intervento chirurgico per tamponare la massiva emorragia, riuscendo a stabilizzare le sue condizioni emodinamiche. Successivamente la ragazza, in condizioni stabili e sotto controllo strumentale, è stata trasferita al Trauma Center dell’ospedale Cardarelli di Napoli per il prosieguo dell’iter diagnostico e terapeutico. Giunta all’ospedale di Napoli Melissa è stata sottoposta ad un ulteriore e delicato intervento chirurgico. L’operazione è andata bene e la 19enne, come da prassi in seguito ad alcuni interventi, ha dovuto trascorrere qualche giorno in Rianimazione. Questa mattina ha lasciato il Reparto di Rianimazione ed è stata trasferita presso il Centro Trapianti dove continuerà il suo percorso di guarigione. La famiglia di Melissa ci ha contatti e, attraverso il nostro giornale, desidera ringraziare il personale medico dell’ospedale di Sorrento e dell’ospedale Cardarelli di Napoli per aver salvato la vita alla loro Melissa. In particolare Melissa e la sua famiglia ringraziano il dott. Raffaele Federico e le dott.sse Clara di Schino e Raffaella Benevento dell’ospedale di Sorrento che hanno effettuato gli interventi di primo soccorso ed il primo intervento chirurgico, nonché i medici dell’Ospedale Cardarelli nelle persone del Dott. Giuseppe Noschese (coordinatore del Trauma Center), del Dott. Patrizio Festa (aiuto del Trauma Center) e del Dott. Antonio Ceriello (aiuto del Centro Trapianti). Infine, desiderano ringraziare di cuore le persone di Sorrento e di Napoli per l’umanità e la vicinanza dimostrata in un momento così delicato e doloroso, ancora più difficile da affrontare quando ci si trova lontani dalla propria città e dai propri affetti. Noi di Positanonews auguriamo a Melissa una rapida guarigione.