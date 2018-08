Matthew Modine è un attore statunitense. E’ nato in California nel 1959 e risulta essere l’ultimo di sette fratelli. Il suo nome è di spicco in campo internazionale per le collaborazioni con Nicolas Cage nel film “Birdy – Le ali della libertà di Alan Parker”, con il famosissimo regista Mel Gibson in “Fuga d’inverno” e con il regista italiano Carlo Vanzina in “La partita”. Inoltre, rinomato, anche per essere apparso su Netflix nella serie “Stranger Things”. Ha avuto anche alcune esperienze da regista mediante alcuni cortometraggi realizzati nel 1999 presentati al “Sundance Film Festival” mentre ha dubuttato proprio da regista nel lungometraggio “Oltre il limite”, altrettanto rinomata come produzione.

Ma quella più famosa di tutte è di certo la collaborazione nel film “Il cavaliere Oscuro” di Christopher Nolan, famosissimo, che tratta della storia di Batman. Interpreta Peter Foley, vicecommissario di Gotham City.