Massa Lubrense. L’A.S.D. ATLETICO SANT’AGATA riparte con l’entusiasmo e la voglia di essere pronti ad affrontare questa nuova sfida che si trovano davanti.

Insieme si Cresce, con lo slogan #weareatletico la squadra intende fissare per quest’anno il suo obiettivo. Tantissime novità per continuare il progetto di crescita.

Mister Francesco Nardo da quest’anno sarà il responsabile del settore giovanile della società.

“Voglio ringraziare le società che in questi giorni si sono interessate alla mia persona – dichiara Mister Francesco Nardo – facendomi anche offerte importanti. Ho scelto l’Atletico Sant’Agata perché in questi giorni mi è sembrata la società che più di tutte ha creduto in me.

Da oggi si riparte con la solita umiltà e passione; cercherò di aiutare questa società a crescere e ad imporsi sul territorio come società emergente. Sto già lavorando – conclude il tecnico – per cercare di formare gruppi 2002/3/4/5/6 che possano ben figurare nei campionati provinciali, per poter poi nella stagione successiva partecipare con qualche gruppo anche ai campionati regionali”.