Continua a stupire la propria clientela il ristorante La Torre a Massa Lubrense. Un vero esempio di come portare avanti un’attività nel migliore dei modi, mantenendo altissima la qualità. La ristoratrice, che definire tale è assolutamente riduttivo, Amelia Mazzola ha fatto sì che il ristorante fosse conosciuto in tutta Italia e non solo. Tantissimi sono i turisti che questa estate hanno scelto di sostare ed essere coccolati nel magico locale che offre una rivisitazione della migliore cucina tradizionale campana e del posto. Una cucina genuina, fresca, prevalentemente a base di pesce, quel pesce che viene dalle migliori acque che il nostro mare possa offrire. Dopo i numerosi riconoscimenti ricevuti nella passata stagione, La Torre si conferma come meta assolutamente da consigliare per poter cenare come a casa, godendo di un panorama fantastico e di una cucina eccellente.

