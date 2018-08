Assurdo quanto capitato quest’oggi a Massa Lubrense. Un narcotrafficante di origine svizzere ha tentato la fuga su un catamarano a Marina del Cantone. L’uomo era inseguito dalla sezione navale della Guardia di Finanza quando braccato ha tentato di fuggire via terra, “attraccando” sulla spiaggia, in mezzo ai bagnanti come riporta Cronache della Campania . L’imbarcazione andava a forte velocità e poteva ferire i bagnanti presenti. Il narcos è stato bloccato tra le strade di Nerano; decisivo anche l’intervento della Polizia Municipale: l’imbarcazione è risultata rubata in seguito a controlli. L’uomo è ora in stato di fermo.

Il Narcos svizzero e stato inseguito anche dalle fiamme gialle di Positano partite con un motoscafo dalla perla della Costiera amalfitana, e questo mentre Leonardo Di Caprio si trovava a Nerano per cercare tranquillita