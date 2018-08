Massa Lubrense eccezionale pulizia della statua sommersa della Madonna

Massa Lubrense, costa di Sorrento . Ieri mattina con favorevoli condizioni meteo, previo autorizzazione dell’area Marina Protetta i sub Antonello e Giovanni Cozzolino, Lucio Cinque grana dell’Erco Sub di Ercolano e Toni Maresca anche nella veste di cine operatore , accompagnati dal presidente della Fondazione Vervece, Gaetano Milone e da Marco Ruoppo sull’imbarcazione Sciallino 27 si sono recati allo scoglio del Vervece per procedere alla pulizia della statua sommersa della Madonna. Un atto d’amore verso la Vergine del Vervece, protettrice dei sub e della gente di mare in preparazione della celebrazione del 9 settembre. Particolarmente commovente la participazione di Antonello e Giovanni Cozzolino che sulla parete emersa dello scoglio ricordano con un targa stretti familiari scomparsi a mare a Punta Campanella. Un atto d’amore verso la vergine del Vervece che supera ogni confine ed avvicina i popoli.

Un grazie particolare a Toni Maresca, uomo di mare, sommozzatore della Guardia di Finanza degno figlio della nostra terra per le molteplici attività di volontariato che svolge sul territorio sorrentino. Il filmato mostra anche esemplari di pesci che popolano i fondali del Vervece.

Il video spettacolare è di Antonino Maresca