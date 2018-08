Massa Lubrense: Controlli e verbali per il “Sacchetto selvaggio”

Massa Lubrense: Quindici accertamenti per verificare il rispetto dell’ordinanza sui fuochi, venti controlli sull’abbandono di rifiuti, quindici accertamenti sui muri privati confinanti con le strade pubbliche e tre controlli sul rispetto dell’ordinanza contro i «molestatori» o i cosiddetti «buttadentro» dei turisti. Attività che ha portato anche alla emissione i pesanti sanzioni per i trasgressori. Tre i verbali emessi sull’accensione di fuochi e quattro, invece, quelli che hanno interessato l’abbandono di rifiuti. Inoltre gli agenti della Polizia Municipale hanno, in collaborazione con il servizio manutenzione, indicato i punti critici per il passaggio dei bus di linea e turistici, e si è provveduto al taglio di rami sporgenti sulle strade.

Vigili e ditta incaricata stanno eseguendo nelle ore notturne tali lavori in modo da non intralciare il traffico e la normale attività degli esercizi commerciali e delle imprese turistiche. « Spero che gli accertamenti dei Vigili Urbani siano solo uno stimolo per accrescere il senso civico dei cittadini e dei tanti turisti che sono presenti sul nostro territorio. E’ impensabile che si debba »militarizzare« il territorio per il rispetto di ordinanze sull’abbandono dei rifiuti, sulla pulizia dei muri confinanti con le strade pubbliche o sull’accensione dei fuochi durante i mesi estivi che sono alla base del vivere civile. In questo confido nella collaborazione dei cittadini che opportunamente stimolati hanno sempre risposto in modo egregio e significativo agli appelli dell’amministrazione comunale»