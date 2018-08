Massa Lubrense calcio si prepara al nuovo campionato. Il messaggio della società inviato a Positanonews

Cari genitori,

I Vostri figli si sono avvicinati al mondo dello sport aderendo al progetto dell’ asd massa lubrense calcio.

Ritengo opportuno,quindi fornirvi alcune informazioni sulla nostra società sportiva e sui programmi di questa nuova stagione al fine di rendervi partecipi di questa comune magnifica avventura

Noi intendiamo il Calcio come disciplina sportiva che educa chi lo pratica all’ amicizia,alla lealtà,all’,osservanza delle regole e al rispetto degli avversari.

Per il bene della squadra impara ad essere umili e a sottomettere l ambizione individuale alle regole del gioco e allo spirito di gruppo.

Noi intendiamo il Calcio come sport ideale per lo sviluppo psicofisico dei bambini, grazie alla “polivalenza”della attività svolta ed ai contenuti esecutivi e socializzanti propri di questa disciplina sportiva.

Noi intendiamo il Calcio come vera è propria scuola di vita!!!!

Perché il massa calcio

La nostra società intende rinnovarsi.

E ‘ volontà congiunta di atleti, genitori e dirigenti di creare una realtà,Non nuova nel panorama cittadino ma sicuramente innovativa, che punti primariamente allo sviluppo di un settore giovanile si qualità.

Per fare questo mettiamo a disposizione dei giovani atleti uno staff di allenatori qualitativamente preparati sotto l aspetto tecnico ed educazionale,tutti provvisti delle necessarie qualifiche e con alle spalle un bagaglio di esperienza e di risultati.

L obiettivo è ‘ quello di formare solide compagini giovanili che, opportunamente allenate e preparate , possono partecipare ai campionati nazionali di categoria per confrontarsi con i propri coetani , nell’ ottica di una crescita generale che li porterà, un giorno ad essere atleti della categoria Seniores dando lustro al calcio Campano e magari nazionale.

Per i più giovani l ‘appuntamento é fissato ogni lunedi/mercoledi/venerdì dalle 15:30 alle 20:00

I ragazzi saranno seguiti per tutta la durata dell’ allenamento da diversi allenatori e avranno a disposizione gli spogliatoi del campo sportivo per cambiarsi e fare la doccia.

Oltre ad invitarvi personalmente ad assistere agli allenamenti e ad incontrare i nostri tecnici per soddisfare ogni curiosità, vi invito a contattare i responsabili organizzativi del settore giovanile nelle persone di Colonna Luigi, Gianmarco GARGIULO,PAOLO IACCARINO, ai quali potrete chiedere maggiori informazioni.

Sono , ovviamente, a disposizione per incontrare di persona i genitori che ne faranno richiesta cordialmente vi saluto e vi ringrazio .

Il Presidente Cap.Luca d’Esposito