Il Masaniello Art Cafè è un bar, ma non un classico bar, è un locale praticamente ed interamente concepito per dare spazio ai giovani. E’ nato non da molto tempo, rispetto a molti altri locali, ma sta già spadroneggiando in quel di Amalfi deliziando i clienti con cocktail eccezionali ed offrendo della cucina ben curata oltre che ad organizzare serate con della musica che lasciano ampio spazio al divertimento giovanile e alla movida amalfitana. Se preferite una vita sociale e gradite la presenza di molte persone è lì che dovete andare, praticamente pieno tutte le sere, soprattutto d’estate poi. Tutto quello che è messo a disposizione delle persone è eccezionale: ingredienti di qualità sia per i drink che per quanto riguarda l’arte culinaria in sè.

L’idea imprenditoriale è partita da Rino Mangieri, storico imprenditore della ceramica di Amalfi, dunque trattasi di tradizione imprenditoriale di famiglia che era stata portata avanti insieme al padre Mao Mangieri, personaggio storico di Amalfi, che riusciva a trasformare in oro tutto quello che toccava con le sue mani che sembravano essere create appositamente da Dio al fine di fare e promuovere arte a tutto spiano. Le sue sculture sono famose in tutta la Costiera Amalfitana, ma anche nel mondo. Si sa quando si parla di Amalfi, si parla anche ed inevitabilmente del mondo che conosce e apprezza Amalfi insieme a Positano e tutta la Costiera. Dunque, proprio lì, in quel locale, che era una ceramica, è nato il Masaniello in comune accordo tra Rino Mangieri, sopracitato, ed i fratelli Nicola e Mattia Savo. Bravissimi anche tutti gli altri componenti dello staff, anche molto cordiali, tra cui Francesco Cantilena, Gerardina Ruocco e Marta Skarzhynets.

Il posto ed i servizi

Il posto è molto tranquillo e si trova a Largo Cesareo Console 7 nei pressi dell’antico Museo degli Arsenali. E’ un posto peculiare dove potersi rilassare e concedersi del sano relax, godendosi a pieno tra l’altro, del cibo prelibato. I panini sono davvero eccezionali e rendono il Masaniello la prima hamburgheria del territorio. Il pane è davvero particolare in quanto è preparato artigianalmente presso i forni Agerolesi e gli ingredienti, come già sottolineato, sono di ottima qualità. Su TripAdvisor il locale è valutato positivamente, con una valutazione complessiva di 4,5 su 5. I servizi offerti sono: Da asporto, prenotazione tavoli, tavoli all’esterno, posti a sedere, personale di sala, accessibilità in sedia a rotelle, alcolici serviti ai tavoli, vino e birra e molto altro da scoprire. Pagamenti accettati: Mastercard, Visa, digitali di vario tipo. Dotato di connessione Wifi gratuita, televisore e bagni con un ottima cura ed attenzione per l’igiene in generale.