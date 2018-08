Marina della Lobra , Massa Lubrense in lista per un finanziamento di 28 milioni di euro per il porto. Senza scempi . Almeno così ci hanno assicurato, non verrà distrutto il limoneto, ne la zona archeologica, come prevedeva il project financing che per primo Positanonews ha contestato, nella sua forma originaria. In realtà noi abbiamo sempre auspicato che si puntasse al finanziamento regionale, come ha fatto Piano di Sorrento con Marina di Cassano. Ora l’ingegner Provvisero , voluto da Balduccelli, prestato dal Comune di Sant’Agnello guidato dal sindaco Sagristani , ha attivato una pratica per i fondi FSC – FESR. Sarà la svolta? Difficile entrare nel dettaglio per il momento nessuno rilascia dichiarazioni.. Possiamo solo dire che è la proposta che noi inizialmente abbiamo auspicato e quindi coerentemente non possiamo non condividere se, è proprio il caso di dirlo, va in porto…