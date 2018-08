Marina della Lobra a Massa Lubrense caos , il parcheggio chi lo controlla? Un parcheggio stracolmo di auto , sul ciglio anche ciclomotori e moto, uno dei posti più belli, e comodi, per andare a mare in Costa di Sorrento. Una passeggiata su un mare che sembra pulito, il relax alle Nereidi, dove sembra di stare in Grecia, poi al ritorno ritrovi di tutto. L’altro giorno anche autobus che hanno bloccato il traffico, puntuale una multa sulla tua auto che non dava fastidio, mentre di altre auto multate non le vedi . Sul parcheggio ancora non si capisce che succede, sarà tutto normale? Una parte è della Regione Campania , una parte del Comune, ma sembra gestito tutto da uno. Per il resto Marina della Lobra ancora non è ne carne e ne pesce, sprofondato fra le cause il project financing si spera in un finanziamento da Napoli, ma i tempi sono cambiati, non c’è più Cascetta che fa porti ogni dove, l’amministrazione Balduccelli ci prova, vedremo. Per il resto non è ancora tutto chiaro come funziona qui, qualcuno ci parla di conflitti di interesse di qualcuno, consigliere comunale, Parco Marino di Punta Campanella e attività imprenditoriali, possono convivere insieme ma ci deve essere chiarezza e regole certe. Come queste della strada, le multe intanto a noi arrivano eccome. Siamo andati anche a Nerano e sui parcheggi non abbiamo trovato grossi problemi, il prezzo era giusto, non sappiamo con i residenti che succede. Qualcosa di strano ci segnalano al parcheggio della piazza nei pressi di Punta Campanella , mentre a Sant’Agata è sempre guerra al posteggio…Alla prossima puntata