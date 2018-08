A Marina di Camerota cena amara, 50 euro per un secondo piatto

L’estate è oramai nel suo pieno splendore e, complice il caldo e la voglia di trascorrere qualche ora fuori casa per godersi il sole e le belle giornate di agosto, in molti decidono di sedersi ai tavoli dei ristoranti per gustare qualche buon piatto. Ma a volte il buonumore e la serenità svaniscono magicamente al momento di pagare il conto. E’ quello che è successo ad una coppia che aveva deciso di cenare in un ristorante di Marina di Camerota, sul Lungomare Trieste. Al momento di pagare è arrivata l’amara sorpresa che, molta probabilità, ha contribuito a rallentare – se non bloccare – la digestione della cena appena consumata. Non sappiamo cosa abbiano ordinato di preciso, ma per un secondo piatto la spesa è stata di ben 50 euro. Beh… speriamo almeno che quei soldi la pietanza li sia valsi tutti.