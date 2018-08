Maiori, vigili del fuoco intervengono: una persona dimentica le chiavi dentro casa

Capita delle volte di dimenticarsi qualcosa, capita a tutti. Questa volta è capitato ad un cittadino maiorese residente nella frazione della Madonna Delle Grazie, dunque vicino proprio alla caserma dei pompieri, lì ubicata. Sono intervenuti prontamente nella sua abitazione privata ed hanno aperto la porta permettendogli, così, di recuperare le chiavi. Da sottolineare che i vigili del fuoco non domano soltanto gli incendi ma si occupano anche di piccoli gesti come questo e sono pronti ad aiutare i cittadini in ogni caso. Tuttavia “piccoli gesti” per dire, dato che la persona in questione avrebbe dovuto sfondare la porta per accedervi a quel punto.