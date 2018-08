Maiori tentativo di furto inseguimento carabinieri video

Notte movimentata questa in Costiera amalfitana. Ad Amalfi un uomo è caduto mentre stava scendendo dal suo yacht è giunta l’ambulanza del 118 partita dal vicino Pronto Soccorso di Castiglione di Ravello che ha provveduto a soccorrere la persona a Maiori auto dei carabinieri in accellarata sul lungomare verso Salerno, sembra per un tentativo di furto. Cercheremo di aggiornarvi in questa intensa settimana di ferragosto .

Fate segnalazioni via whatsapp 3381830438