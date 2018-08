Maiori, spiaggia libera occupata abusivamente da lettini: denunciate due persone

Una spiaggia libera a Maiori veniva occupata abusivamente da due concessionari, che la utilizzavano abusivamente come un lido. Questo è quanto stato accertato stamattina dagli uomini della Capitaneria di Porto, coordinati dal comandante Stanislao Buonarosa congiuntamente con la Polizia Municipale, condotta dal comandante Giuseppe Rivello.

L’operazione ha portato al sequestro di 80 accessori tra lettini e ombrelloni, che venivano installati abusivamente sull’arenile dai due concessionari residenti, che avevano una concessione per noleggio di attrezzature sulla spiaggia libera. I due soggetti, come è avvenuto anche a Cetara, assegnavano ombrelloni e sdraio che disponevano dal mattino.

I due violavano il regolamento utilizzando indebitamente l’area demaniale in concessione, di circa 100 metri quadrati, per l’intera giornata. Dopo il sequestro delle attrezzature, i due concessionari sono stati denunciati per occupazione abusiva.