Maiori, presa la baby gang degli atti vandalici: arrestati cinque minorenni

Maiori, Costiera Amalfitana. Presa la baby gang che avrebbe compiuto degli atti vandalici. Infatti, tra il 16 e il 21 agosto scorso, in Via Capitolo una Piaggio Ape Car di un anziano e un’auto sono state incendiate e danneggiate.

I Carabinieri della locale Stazione, impegnati nelle indagini per l’individuazione dei responsabili delle due azioni, con l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza attive sulla zona, hanno identificato gli autori di questi atti incresciosi. I militari dell’Arma, coordinati dal comandante Giuseppe Loria, la sera del 21 agosto scorso hanno portato in caserma cinque minorenni dell’agro nocerino e del napoletano (dai 13 anni in su), in vacanza con le rispettive famiglie nel borgo costiero. Sulla baby gang vertono anche altri elementi, ed attualmente il caso è supervisionato anche dalla Procura dei Minori di Salerno.