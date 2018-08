Maiori paese peggiore della Costiera amalfitana, il lavaggio strade solo ad agosto. La denuncia alla Miramare di Valentino Fiorillo

Come spesso accade, l’ordinario diventa straordinario e comunque viene disatteso. Dopo mesi di assenza di lavaggio delle strade, con quello che ne consegue, viene annunciato in pompa magna il calendario dei lavaggi del mese di agosto. Finalmente, diremmo, visto che a S. Pietro nemmeno per la festa patronale si son degnati di lavare (per la prima volta in 18 anni che abito qui) e stamattina era previsto il lavaggio proprio dell’intera frazione. Peccato che nessuno si sia visto. Pesce d’aprile di inizio agosto.