Maiori, malore per un uomo in un bar: trasportato con ambulanza a Castiglione

Circa un’ora fa, un uomo si è sentito male mentre si trovava in un bar. Questa persona avrebbe accusato un malore mentre si trovava seduto all’interno del Bar Eldorado, situato sul Lungomare Amendola.

Dal locale è stata allertato il 118, ed un’ambulanza della Croce Azzurra è con il personale medico e paramedico, prestando le prime cure al degente, che è stato trasportato al Pronto Soccorso di Castiglione di Ravello.

In questo momento non sappiamo cosa sia successo all’uomo, che si trovava in tutta tranquillità nel bar. Si attendono aggiornamenti.