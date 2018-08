Maiori malore grave in albergo ambulanza bloccata nel traffico di Ferragosto e della processione a Positano in Via Pasitea. Notte movimentata in Costiera amalfitana, in particolare nei due comuni dove oltre al ferragosto si festeggia la Madonna Assunta e si fanno in entrambi i comuni i fuochi d’artificio a mare. Sono gli unici, in tutta la Costiera amalfitana comuni , come Amalfi e Ravello, hanno messo bandiera a mezz’asta, a Sorrento hanno annullato i fuochi d’artificio, a Massa Lubrense lutto cittadino. Per i morti di Torre del Greco anche altri comuni della provincia di Napoli e in Campania hanno annullato i festeggiamenti.

Un malore in un albergo , l’hotel San Francesco, oppure in un palazzo a fianco, queste sono le prime informazioni giunte a Positanonews per Maiori. A Positano il blocco è stato poi risolto . Entrambi gli infortunati sono stati trasportati all’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravelo. Positanonews è l’unico giornale online che sta lavorando h 24 in questi giorni di ferragosto, stanotte dopo Genova anche il terremoto in Molise. Cronache, eventi e altro potete mandare info a 3381830438 MA SOLO WHATSAPP non riusciamo a gestire le telefonate, migliaia di richieste di informazioni

A Positano e Maiori si sono tenute le messe e le processioni delle Madonne . I fuochi d’artificio a Maiori alle 22,30 e a Positano alle 24 .

